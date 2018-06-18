Четыре человека получили ранения в результате стрельбы в третьем по величине городе Швеции Мальмё в понедельник вечером. Нападавший скрылся.
Швеция: стрельба в центре Мальмё
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Швеция: стрельба в центре Мальмё
Швеция: стрельба в центре Мальмё
Четыре человека получили ранения в результате стрельбы в третьем по величине городе Швеции Мальмё в понедельник вечером. Нападавший скрылся.
"В полицию поступило сообщение о стрельбе на улице Дротнингаттан в
Мальмё, - говорится в сообщении полиции. - О состоянии пострадавших данных нет".
На месте происшествия ведутся следственные действия. О возможном
подозреваемом также не сообщается.