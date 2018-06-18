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Швеция: стрельба в центре Мальмё

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Швеция: стрельба в центре Мальмё

Швеция: стрельба в центре Мальмё
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Четыре человека получили ранения в результате стрельбы в третьем по величине городе Швеции Мальмё в понедельник вечером. Нападавший скрылся.

"В полицию поступило сообщение о стрельбе на улице Дротнингаттан в

Мальмё, - говорится в сообщении полиции. - О состоянии пострадавших данных нет".

На месте происшествия ведутся следственные действия. О возможном

подозреваемом также не сообщается.

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