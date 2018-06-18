Жители города Оби обратились к властям, устроив карнавал в затопленном переходе

Как добиться от городских властей заботы об улицах, по которым ходят горожане? Жители маленького сибирского городка Оби (фактически, пригород Новосибирска) столкнулись с проблемой постоянного затопления пешеходного перехода, который проложен под федеральной трассой.

По этому пути постоянно вынуждены ходить местные жители, ведь город фактически разрезан шоссе на две части: с одной стороны дороги находится местная администрация, с другой, среди прочего, - школа и супермаркет.

"С одной стороны люди идут с колясками в детскую поликлинику, с другой стороны взрослые идут во взрослую поликлинику: то есть, у нас она разделена, и некоторые врачи-специалисты находятся на той стороне [трассы], - рассказала в интервью euronews одна из организаторов акции в затопленном переходе Марина Воробьёва, - Есть один человек, незрячий, и он ездит на работу в Новосибирск, ходит с палочкой. Этими переходами пользуются люди с ограниченными возможностями... То есть они жизненно необходимы для многих."

Город Обь онлайн

В группе в соцсети Вконтакте инициаторы проекта написали:

"Вдохновлённые старинной итальянской традицией, жители города Оби провели у озера на переходе "Октябрьская" культурно-массовый отдых. Прекрасные девушки-участницы исполнили танцы под венецианские мотивы гитары привлекательного гондольера. Романтическая атмосфера с горящими свечами, плавно качающимися на глади воды, наполнила и пропитала переход чудесными нотами обской любви, оставив после себя незабываемые впечатления."

В конце ролика, который разошёлся по соцсетям и даже дошёл до некоторых федеральных каналов, участники "карнавала" в присущим им юмором выразили "особую благодарность территориальному управлению автомобильных дорого Новосибирской области и администрации города Оби за предоставленную съёмочную площадку."

"Проблема затопления существует уже не первый год, - продолжает Марина, - Я и сама уже делала посты в соцсетях по этому поводу. Почему мы решили устроить эту акцию? Это - мягкий способ напомнить властям о том, что существует такой город - Обь, и сюда необходимо тоже обратить свой взор. Более того, я бы хотела привлечь в наш город инвесторов: Обь - это, фактически, воздушные ворота Новосибирска. И люди здесь должны жить достойно."

Город Обь онлайн

"По проходящей через город трассе ездит большое количество федеральных чиновников - ездят они на государственных автомобилях с мигалками. Из аэропорта "Толмачёво" они летят в Москву и там участвуют во всяких анти-коррупционных совещаниях..."

"И потому нельзя забывать о людях, которые живут вблизи этой федеральной трассы и ходят под этой трассой. Мы хотим достойно жить в нашем маленьком городке! И уезжать мы отсюда не хотим, - поясняет Марина Воробьёва, - В этом и был посыл нашего ролика, который мы опубликовали в интернете. Мы хотели показать, что здесь много талантливых людей. Но существует неотложная необходимость нам помочь, чтобы дать толчок к развитию города Обь."

Обустройство городских коммуникаций власти оценили в 50 млн. рублей. Глава Новосибирской администрации поручил отремонтировать печально известный переход в течении лета и решить проблему с его регулярным затоплением.