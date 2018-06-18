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Испания

Из вельмож - в заключенные

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Из вельмож - в заключенные

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В Испании супруг инфанты Кристины и зять царствующего монарха Фелипе VI Иньяки Урдангарин, получивший шестилетний тюремный срок за коррупцию, прибыл отбывать заключение.

Пенитенциарное заведение, которое выбрал сам осужденный испанский гранд, предназначено для женщин, но там имеется "мужской модуль".

Королевский зять был признан виновным в растрате, использовании служебного положения, мошенничестве, уклонении от уплаты налогов и в коррупции .

Уголовное дело было открыто 8 лет назад судьей, который расследовал коррупцию среди чиновников на Балеарских островах. Некоммерческий фонд Урдангарина использовался для получения от местных властей контрактов по завышенным ценам, а прибыль поступала на личные счета зятя короля.