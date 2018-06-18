В Испании супруг инфанты Кристины и зять царствующего монарха Фелипе VI Иньяки Урдангарин, получивший шестилетний тюремный срок за коррупцию, прибыл отбывать заключение.
Из вельмож - в заключенные
Из вельмож - в заключенные
Пенитенциарное заведение, которое выбрал сам осужденный испанский гранд, предназначено для женщин, но там имеется "мужской модуль".
Королевский зять был признан виновным в растрате, использовании служебного положения, мошенничестве, уклонении от уплаты налогов и в коррупции .
Уголовное дело было открыто 8 лет назад судьей, который расследовал коррупцию среди чиновников на Балеарских островах. Некоммерческий фонд Урдангарина использовался для получения от местных властей контрактов по завышенным ценам, а прибыль поступала на личные счета зятя короля.