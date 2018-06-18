В Японии, по предварительным данным, три человека, среди них девятилетняя девочка, погибли в результате землетрясения, еще восемь человек получили ранения разной степени тяжести.
Мощное землетрясение в Японии
Мощное землетрясение в Японии
Магнитуда подземного толчка составила 6,1, его очаг находился на глубине 13 км на севере префектуры Осака.
Из-за стихийного бедствия было остановлено движение на ряде участков скоростных железных дорог и на автотрассах на юго-западе острова Хонсю, были также отменены занятия почти в 300 школах. Но в наиболее пострадавшей префектуре Осака к утру уже успели восстановить подачу электроэнергии. Возобновили работу и аэропорты в зоне бедствия. Объекты атомной энергетики также не пострадали.
К поисково-спасательным работам привлечены силы самообороны страны.