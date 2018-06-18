Правоохранительные органы ФРГ задержали главу автоконцерна Audi Руперта Штадлера в связи с "дизельным" скандалом.
Глава автоконцерна Audi Руперт Штадлер задержан полицией
Глава автоконцерна Audi Руперт Штадлер задержан полицией
"Мы можем подтвердить, что Штадлер был сегодня утром задержан. В настоящее время продолжается проверка обоснованности ареста", - приводятся слова представителя Audi.
Неделю назад стало известно, что прокуратура Мюнхена возбудила дело в отношении Штадлера по подозрению "в мошенничестве и опосредованном подлоге" и провела обыски в его квартире.
Глава Audi стал самым высокопоставленным сотрудником германского автоконцерна, который был до сих пор задержан в связи с "дизельным скандалом".