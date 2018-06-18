Прокуратура Мюнхена подтверждает задержание главы автоконцерна Audi Руперта Штадлера. Суд принял решение направить задержанного в следственный изолятор.
Глава автоконцерна Audi в следственном изоляторе
Глава автоконцерна Audi в следственном изоляторе
Решение в прокуратуре объяснили опасениями правосудия, что подозреваемый предпримет меры для "сокрытия следов преступления".
Неделю назад стало известно, что мюнхенская прокуратура возбудила в отношении Штадлера дело по подозрению "в мошенничестве и опосредованном подлоге", 11 июня в его квартире был проведен обыск.
Руперт Штадлер занимает пост главы Audi 11 лет. Он стал самым высокопоставленным сотрудником германского автоконцерна, который был до сих пор задержан в связи с "дизельным скандалом".
На минувшей неделе Федеральное ведомство автомобильного транспорта (KBA) объявило об официальном отзыве 60 тысяч моделей Audi A6 и A7 из-за манипуляций с программным обеспечением. 10 июня KBA сообщило, что в автомобилях концерна Daimler были обнаружены пять запрещенных к использованию программных функций, способных отключать систему очистки выхлопных газов.