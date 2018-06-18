Животворящий столп Светицховели

Светицховели - кафедральный патриарший храм Грузинской православной церкви, который на протяжении тысячелетия являлся главным собором всей Грузии. Он расположен в городе Мцхета в 20 километрах к северо-западу от столицы страны Тбилиси.

Ныне существующая церковь строилась с 1010 по 1029 год на месте более старого храма. Это место захоронения многих грузинских царей. Считается, что здесь был зарыт в землю хитон Иисуса Христа.

Клаудио Росмино, euronews: "Этот собор является одним из самых почитаемых мест поклонения в стране и был одним из главных мест паломничества на Великом шелковом пути. В наши дни за этими стенами сохранились древние традиции".

Комплекс включает в себя церковь, ворота, колокольню и клерикальные резиденции. Кафедральный собор Светицховели включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Буба Кудава, профессор истории Кавказского университета в Тбилиси: "Для нас Светицховели - это не просто церковь, религиозный объект, святилище или место захоронения царей. Это место, которое так или иначе связано со всей историей Грузии, с ее сражениями, строительством, разрушением и снова реконструкцией".

Название церкви - также отражение истории, на грузинском Светицховели означает "Животворящий столп".