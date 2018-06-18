Волгоград: тунисцев больше, чем англичан

Болельщики Англии и Туниса активно готовятся к встрече своих сборных. Эта игра группы G — первый матч Чемпионата мира в Волгограде.

Журналисты говорят о том, что тунисцев на берегу Волги оказалось больше, чем англичан. Тренер тунисской команды обещал выступить за все африканские и арабские страны — которые в своих первых играх на ЧМ-18 показали не блестящие результаты.

Тунис в своё время стал первой командой из Африки, которая добилась победы в матче ЧМ, но это было ещё в 1978 году. С тех пор «Карфагенские орлы» не выиграли на мундиалях ни одного матча.