Миграционная статистика. С Австралией против США.

Количество поданных в ЕС заявлений на убежище в 2017 году сократилось на 44 проц. В первом квартале этого года, по данным Европейского бюро помощи беженцам, оно стабилизировалось.

Главные потоки массовой миграции смещаются с Восточного и Центрального Средиземноморья в Западное, то есть в направлении Испании.

Больше всего людей спасаются от конфликтов, бушующих в Сирии, Ираке и Афганистане.

Евросоюз начинает переговоры с Австралией о свободной торговле, чтобы противостоять протекционизму Соединённых Штатов и компенсировать выход из него Великобритании. Еврокомиссар по торговле признала в Канберре, что сразу возник вопрос об импорте в ЕС необычных для него австралийских продуктов питания и признании их характерных особенностей.

Австралию закупает в ЕС транспортное и прочее оборудование, химию, а хочет ещё роботов и высокии технологии. Товарооборот, составляющий в год около 50 млрд евро, предполагается увеличить на треть.