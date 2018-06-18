Немецкая машина наткнулась на кактус

Мексиканцы отмечают историческую победу над Германией в Чемпионате мира по футболу. Матч в "Лужниках" сопровождался сообщениями о двух землетрясениях в Мехико: сенсоры зафиксировали толчки на 35-ой минуте встречи, когда десятки тысяч фанатов стали прыгать после гола Ирвинга Лосано, и после финального свистка, который положил начало массовым гуляниям в Мексике и в Москве.