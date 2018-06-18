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Немецкая машина наткнулась на кактус

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Немецкая машина наткнулась на кактус

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Reuters
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Мексиканцы отмечают историческую победу над Германией в Чемпионате мира по футболу. Матч в "Лужниках" сопровождался сообщениями о двух землетрясениях в Мехико: сенсоры зафиксировали толчки на 35-ой минуте встречи, когда десятки тысяч фанатов стали прыгать после гола Ирвинга Лосано, и после финального свистка, который положил начало массовым гуляниям в Мексике и в Москве.

Критики сборной Германии называют неутешительный для действующих чемпионов мира результат заслуженным. ТАСС отмечает, что даже на трибунах немцы были гораздо менее активны, чем мексиканцы.

«Это плохое начало. Мексиканцы забили и заслужили эту победу. У Германии раз 20 был шанс, которым она не воспользовалась. Я думаю, они просто плохо играли. Может быть, это наконец разбудит немцев», — говорил после матча болельщик из Германии Александр Клинкрад.

В борьбе за выход из группы Мексике и Германии предстоит провести встречи с Швецией и Южной Кореей. Защитник немецкой сборной Жером Боатенг выразил уверенность, что его команда «ещё наверстает упущенное». Тренер Йоахим Лёв не сомневается, что выведет своих подопечных в плёй-офф.