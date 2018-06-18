Мексиканцы отмечают историческую победу над Германией в Чемпионате мира по футболу. Матч в "Лужниках" сопровождался сообщениями о двух землетрясениях в Мехико: сенсоры зафиксировали толчки на 35-ой минуте встречи, когда десятки тысяч фанатов стали прыгать после гола Ирвинга Лосано, и после финального свистка, который положил начало массовым гуляниям в Мексике и в Москве.
Немецкая машина наткнулась на кактус
Немецкая машина наткнулась на кактус
Критики сборной Германии называют неутешительный для действующих чемпионов мира результат заслуженным. ТАСС отмечает, что даже на трибунах немцы были гораздо менее активны, чем мексиканцы.
«Это плохое начало. Мексиканцы забили и заслужили эту победу. У Германии раз 20 был шанс, которым она не воспользовалась. Я думаю, они просто плохо играли. Может быть, это наконец разбудит немцев», — говорил после матча болельщик из Германии Александр Клинкрад.
В борьбе за выход из группы Мексике и Германии предстоит провести встречи с Швецией и Южной Кореей. Защитник немецкой сборной Жером Боатенг выразил уверенность, что его команда «ещё наверстает упущенное». Тренер Йоахим Лёв не сомневается, что выведет своих подопечных в плёй-офф.