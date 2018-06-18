Меркель приняла ультиматум ХСС с оговорками

Принять условия партнера по коалиции, но с оговорками решила канцлер Германии Ангела Меркель после того, как лидер Христианско-социального союза и глава МВД Хорст Зеехофер фактически поставил ей ультиматум, потребовав выработать односторонние меры по защите национальных границ.

Отвечая на выдвинутый ультиматум на пресс-конференции в Берлине, Меркель заявила: "Мы убеждены в ХДС, что прежде всего должны учитывать немецкие и европейские интересы... Кроме того, мы заявили сегодня, что в интересах Германии добиться упорядочения миграционной политики вместе с нашими европейскими партнерами. Тем не менее мы считаем, что для страны, находящейся в самом сердце Европы, закрытие границ без соглашения [с другими странами - прим.ред.] может привести к "эффекту домино", который негативно скажется на нас самих".

Глава ХСС и министр внутренних дел дал канцлеру две недели на выработку согласованного европейского решения, в отсутствие которого Хорст Зеехофер планирует выпустить министерский указ об ужесточении борьбы с нелегальными мигрантами.

Комментируя поставленный ультиматум в Мюнхене по итогам заседания руководства ХСС, Зеехофер заявил: "Большинство СМИ сводит наши разногласия к вопросу 14 дней. Но дело не в двух неделях. Это фундаментальное несогласие: мы хотим национального решения [миграционного кризиса - прим.ред.], если нет европейского решения".

По мнению ряда экспертов, канцлер Германии трезво оценила ситуацию: за оставшиеся до саммита ЕС две недели достичь согласия по миграционной проблеме ей вряд ли бы удалось. Это стало особенно ясно после того, как власти Италии отказались принимать судно с мигрантами и выступили с открытой критикой действующего Дублинского регламента.