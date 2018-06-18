Рекордные 4,29 млн евро были предложены на аукционе в Париже за рукописную книгу известную библиофилам под названием "Часослов Пето". Это в четыре раза превосходит стоимость, в которую манускрипт оценивали эксперты.
"Часослов Пето" продан за баснословные деньги
"Часослов Пето" продан за баснословные деньги
Книга, содержащая тексты молитв на каждый час, была изготовлена в городе Тур в конце XV в. Она украшена миниатюрами известного турского печатника и иллюстратора Жана Пуайе.
Заказчик "Часослова" неизвестен. Предположительно, им был представитель королевской семьи или церковный иерарх. В XVI в. книга попала в коллекцию семьи Пето, известных собирателей книг. В XIX в. она хранилась в коллекции барона Ротшильда.
На торги книга попала в результате банкротства компании "Аристофил".