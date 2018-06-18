По следам цивилизации майя: пирамиды, маис, шаманы

Назад во времени, в поисках древних цивилизаций. Гватемала - колыбель культуры майя. Мы едем в северный департамент Петен. Уютный и зеленый город Флорес, стоящий на озере Петен-Ица, стал нашей первой остановкой. Не случайно: именно здесь, на месте современных улиц и площадей, находилась столица индейского племени Ица. Обитатели называли городище "Та-Ица" - "место народа Ица", или "Нох-Петен" - "город-остров"

Карлос Антонио Мария, гид: "Озеро и сегодня сохранило древнее название Петен-Ица. "Петен" в переводе означает "остров", а ица - "колдун"... Неслучайно: на всех местных островках в древности жили шаманы".

В сегодняшнем Флоресе шаманов меньше, зато работают рестораны, кафе и гостиницы. Город стал одним из последних взятых испанскими конкистадорами (они пришли сюда в 1697 году) и остается своего рода въездными воротами в мир древних майя, величайшей цивилизации доколумбовой Америки.

В центре Флореса - типичные образцы колониальной архитектуры, там же находится необычная церковь с двойными куполами. Несмотря на многочисленные перепланировки, в городе сохранился принцип застройки, восходящий к традициям майя.

Иво Луис Ромеро Зетина, археолог: "Организация городского пространства восходит к цивилизации майя. Смотрите: в центре, на возвышении, находятся храмы. А дальше идет частная застройка, причем близость жилища к храму определяла статус семьи".

Недалеко от Флореса стоит обязательно посетить два городища цивилизации майя - Сейбаль, славящийся резными стеллами, и Тикаль.

Иво Луис Ромеро Зетина, археолог: "Вот эта вязь на камне - по сути фонетические символы. Тут написано: великий правитель Тикаль. И рассказывается об истории его участия в церемонии, которая проводилась в соседнем поселении".

Тикаль расположен в 60 километрах к севернее Флореса. Культовое городище входит в состав одноименного национального парка, и охраняется Юнеско.

На самом же севере департамента Петен находится Эль-Мирадор - руины города майя доклассического периода. Считается, что первое поселение возникло здесь в 600 году до нашей эры и за триста последующих лет в городище сформировался основной архитектурный ансамбль с акрополем в центре. Эль-Мирадор находится на холме в джунглях, добраться до него непросто. Раскопки здесь начались в 1926 году и продолжаются по сей день.

Иво Луис Ромеро Зетина, археолог: "Вот эта точка была своего рода смотровой площадкой, обсерваторией тогдашнего правителя, его звали Кан, или Канек. Это было место стратегической важности".

Вокруг озера Петен-Ица без устали трудятся археологи. Обнаруживая все новые и новые приметы древней цивилизации. Однако озеро - не только естественный музей, но и возможность отдохнуть. В современном понимании этого слова: покататься он катере; искупаться; попробовать местную кухню. Основа рациона приозерных жителей - рыба, названная "Петения сплендида", по месту промысла. Ее подают с неизменными лепешками из кукурузы.

Ниглан Хау, повар: "Кукуруза, маис - одно из природных наследий, оставленных нам цивилизацией майя. Они, как мы знаем, поклонялись богу кукурузы, причем из всех божеств он был самым главным. Неслучайно кукуруза остается основой рациона местных жителей - да-да, с самых древнейших времен".

Гватемала - страна традиций, привязанных к календарю и регионам. В каждом городе, каждом поселении они свои. Во Флоресе мы познакомились с женщинами, создающими цветочные украшения для церкви - их приносят к алтарю в мае, месяце, которой католики посвящают Деве Марии.

Миртала Зейтина, жительница города Флорес: "Этой традиции больше ста лет, мы создаем украшения с друзьями, соседями, близкими. Оно называется "майский цветок".