Массовые аресты в Италии

В ходе спецоперации "Пандора" в итальянском городе Бари на юго-востоке страны и других городах провинции Пулья полиция задержала более 100 человек, подозреваемых в связях с мафиозными кланами Мерканте-Диомеде и Каприати.

Районное управление по борьбе с мафией выяснило, что представители этих группировок "проникли в экономическую и социальную структуру города" и фактически контролировали многие сферы его жизни. Кроме того, задержанных подозревают в покушениях на убийства, разбое и похищениях людей. При обысках у них нашли огнестрельное оружие, в том числе автоматы Калашникова.

Также было выяснено, каким образом были выстроены связи мафии с властями Бари и провинции. В полиции подчеркнули, что один из подозреваемых из клана Мерканте-Диомеде входил в состав руководства ассоциации FAI, которая специализируется на борьбе с рэкетом и взяточничеством.