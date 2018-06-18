Македонский вопрос: соглашение на фоне протестов

Недовольство переименованием бывшей югославской республики Македония «объединило» националистов по обе стороны границы. В обеих странах подписание соглашения о правах на историческое название региона встретили новыми акциями протеста.

В Скопье на улицы вышли сотни противников переименования страны. Скандируя «Македония! Македония!», они жгли файеры. Правоохранителей забрасывали камнями и бутылками, против протестующих применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты.

С греческой стороны активисты пытались сорвать подписание соглашения о переименовании в деревне Парадес: сотни людей прошли шествием до кордонов полиции, которая заблокировала дороги к месту встречи политиков. В правоохранителей, как передаёт Reuters, летели камни, полиция применила слезоточивый газ.

Несмотря на протесты, главы МИД двух стран подписали договор о переименовании бывшей югославской республики в Северную Македонию. Теперь гражданам страны предстоит принять или отвергнуть поправки в Конституцию в ходе референдума, кроме того, соглашение должны ратифицировать парламенты обоих государств.

Делегации двух стран по итогам подписания документа заявляли, что это открывает для Скопье дорогу в Евросоюз и НАТО: из-за споров о названии «Македония» Афины блокировали решение этих вопросов. Генсек ООН Антониу Гутерриш назвал соглашение о переименовании БЮР «историческим» и призвал парламенты ратифицировать документ. Впрочем, противники появления на картах Северной Македонии сильны по обе стороны границы и решение вопроса может затянуться: помешать реформе обещал, в частности, президент БЮР Георге Иванов.