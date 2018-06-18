Правительство Израиля одобрило законопроект, предусматривающий пятилетнее тюремное заключение за фото и видеосъемки израильских военнослужащих с целью "нанесения вреда государственной безопасности" и "деморализации израильских солдат и гражданских лиц".
Правительство предлагает сажать за съемки военных
Правительство предлагает сажать за съемки военных
Законопроект разработан националистической партией "Наш дом Израиль", во главе которой стоит министр обороны Авигдор Либерман. Текст документа также предусматривает тюремные сроки за распространение видео и фотоматериалов, компрометирующих израильскую армию.
Но правозащитники, журналисты и представители оппозиции считают, что израильской армии нечего скрывать.
Тхилла Шварц Альтшулер, национальный совет журналистов: "Израиль утверждает, что действует в соответствии с международным правом. Это единственный способ доказать это, что мы действительно ведем себя в соответствии с международным правом. Если люди не смогут фотографировать происходящее, мы не сможем это доказать".
Законопроект был разработан несколько недель спустя после досрочного выхода из заключения израильского военного, признанного виновным в убийстве раненного палестинца, совершившего нападение на военный патруль. Факт убийства был зафиксирован на видеокамеру активистом правозащитной организации "Бецелем". Авигдор Либерман выступил категорически против осуждения солдата.