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Израиль

Правительство предлагает сажать за съемки военных

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Правительство предлагает сажать за съемки военных

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REUTERS/Mussa Qawasma/File Photo
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Правительство Израиля одобрило законопроект, предусматривающий пятилетнее тюремное заключение за фото и видеосъемки израильских военнослужащих с целью "нанесения вреда государственной безопасности" и "деморализации израильских солдат и гражданских лиц".

Законопроект разработан националистической партией "Наш дом Израиль", во главе которой стоит министр обороны Авигдор Либерман. Текст документа также предусматривает тюремные сроки за распространение видео и фотоматериалов, компрометирующих израильскую армию.

Но правозащитники, журналисты и представители оппозиции считают, что израильской армии нечего скрывать.

Тхилла Шварц Альтшулер, национальный совет журналистов: "Израиль утверждает, что действует в соответствии с международным правом. Это единственный способ доказать это, что мы действительно ведем себя в соответствии с международным правом. Если люди не смогут фотографировать происходящее, мы не сможем это доказать".

Законопроект был разработан несколько недель спустя после досрочного выхода из заключения израильского военного, признанного виновным в убийстве раненного палестинца, совершившего нападение на военный патруль. Факт убийства был зафиксирован на видеокамеру активистом правозащитной организации "Бецелем". Авигдор Либерман выступил категорически против осуждения солдата.

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