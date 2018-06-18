Итальянские ученые раскрыли секрет устойчивости Пизанской башни, пережившей за время своего существования четыре сильных землетрясения. Башня, построенная по проекту архитектора Боннано Пизано, стала главной мировой "падающей" достопримечательностью благодаря своему знаменитому изъяну - конструкция стоит не строго вертикально, а под наклоном от основной оси, который возник еще в ходе строительства. Группа ученых под руководством профессора архитектуры римского университета "Рома Тре" Камилло Нути выяснила, что причиной такого чуда стал "секретный феномен" под сложным названием "динамическое взаимодействие сооружения и грунта".

Камилло Нути, профессор университета "Рома Тре": "Мягкая почва, которая является слабостью башни и из-за которой она наклонилась, - это ее сила, потому что эта мягкая земля действует как амортизатор, не позволяя ей ощущать горизонтальные движения. Поэтому башня выдерживает землетрясения, в том числе и сильные".

Ученые считают, что башне очень повезло, что за все эти годы ее никто не попытался выпрямить, либо укрепить ее фундамент. В вертикальном положении она точно не просуществовала бы так долго. Пизанская башня входит в архитектурный ансамбль Площади чудес вместе с самим собором, баптистерием и кладбищем Кампо-Санто. Ее строительство велось в 2 этапа, начиная с 1173 года, и с двумя длинными перерывами продолжалось почти 200 лет. Высота башни составляет 57 метров, масса - более 14 тысяч тонн. Построена она из белого мрамора и имеет 294 ступени.