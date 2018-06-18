Франция снижает скорость

Во Франции официально опубликованы поправки в правила дорожного движения, согласно которым максимальная скорость на загородных дорогах регионального и межмуниципального значения снижается с 90 до 80 км в час. Новые правила вступят в силу с 1 июля и будут действовать на приблизительно 40% дорог Франции общей протяжённостью около 400 тыс километров.

Франция берет пример с ряда стран северной Европы, а также Мальты. Именно эти страны, согласно статистике, являются чемпионами Европы с точки зрения безопасности дорожного движения. Причём Мальта на первом месте, а Франция по этому параметру только на 12 месте в Европейском союзе.

По подсчетам правительственных экспертов, снижение максимальной скорости может спасти от 300 до 400 жизней в год. Как показывают исследования, проводившиеся в Норвегии и Швеции на протяжении последних 30 лет, уменьшение средней скорости движения на 1% уменьшает количество ДТП более чем на 4%.

Но во Франции новые правила популярностью не пользуются. Согласно опросам, 3 четверти французских водителей выступают против них. По их мнению, аварийность на дорогах зависит не столько от ограничения скорости, сколько от загруженности трасс, особенностей топографии и качества дорожного покрытия.