Футбол в Москве подружил детей со всех континентов

Все на матч: в Москве прошла шестая международная детская социальная программа "Футбол для дружбы", реализуемая компанией "Газпром". Масштаб слета-2018 многократно превысил предыдущие: в этом году в российскую столицу приехали юные спортсмены из 211 стран и регионов против 64 в прошлом. Участники программы - не только футболисты, но и послы, занимающиеся продвижением 9 общечеловеческих ценностей.

​Виктор Зубков. председатель Совета директоров, ПАО "Газпром":"Футбол для дружбы" - это социальная программа. В ее рамках - не только приобщение к футболу, но и дружба, общение детей. Важно, чтобы они в процессе общения претворяли в жизнь девять обнародованных принципов (мир, равенство и.т.д). Это главное. И это у них, по-моему, получается".

​32 международные команды юных игроков были названы в честь животных, находящихся под защитой Всемирного фонда дикой природы. На поле московского стадиона Сапсан Арена дети из разных уголков мира доказали: язык, разные традиции - не помеха для дружбы и и сплоченности.

​Чанву Ким, участник из Южной Кореи: "Я счастлив, у меня появились друзья со всего мира. Я сам - из Южной Кореи, а он - из Северной Кореи. Мы познакомились здесь и стали лучшими друзьями".

Участники программы по традиции обмениваются зелено-голубыми браслетами дружбы, где голубой цвет символизирует мирное небо, а зеленый - футбольное поле. Финал детской программы - Чемпионат мира "Футбола для дружбы" - завершился за день до открытия в Москве Чемпионата мира по футболу. Все юные спортсмены получили билеты на первый взрослый матч - игру между Россией и Саудовской Аравией.

​Сван Драм, участник из Франции: "Играть здесь, в России, в канун Чемпионата мира - огромная честь. Такое выпадает раз в жизни, это уникальный шанс. У меня нет слов, настолько это захватывающе!"

​Мальчики и девочки выходят на поле вместе: равенство - одна из ключевых ценностей, продвигаемых "Футболом для дружбы".

Вадиа Черри, участница из Гаити: ​"Я очень горжусь, что я здесь. Мечтаю стать великим игроком, как Хуан Мата".

​14-летний Богдан Баталин стал самым юным рефери программы этого года. Он приехал в Москву из Иркутска, чтобы приблизиться к мечте.

Богдан Баталин, участник из Иркутска: "Футбол - это то, что позволяет дружить, потому что игроков на поле связывает равенство. Для меня это - большой опыт, потому что я хочу продолжать дальше судить. Я буду обмениваться опытом с другими судьями, смотреть, как играют игроки из других стран".

В финале детского чемпионата за победу боролись команды "Шимпанзе" и "Комодские вараны". Талант юного Херонимо Родригеса из Колумбии принес победу приматам.

Херонимо Родригес, участник из Колумбии: "Я очень, очень счастлив, это здорово!"

​Камерон Грегори Филип, участник из Доминиканской Республики: "Это невероятно, мы выиграли чемпионат в России!"

Программа "Футбол для дружбы" стартовала в 2013 году и за пять лет продемонстрировала впечатляющий рост числа участников, детей и взрослых. В этом году за юных спортсменов из разных уголков света болели 3 миллиона человек. Легендарный футболист Александр Кержаков, нападающий петербургского "Зенита", так объясняет секрет успеха проекта: " В том, что "Футбол для дружбы" с каждым годом охватывает все больше стран и континентов, огромная заслуга и самих ребят. Они несут все эти послания, возвращаясь домой, они стараются изменить мир к лучшему".

Социальную программу "Футбол для дружбы" поддерживают ФИФА, УЕФА, Международный Олимпийский Комитет, футбольные федерации разных стран, детские международные благотворительные фонды и ведущие футбольные клубы.