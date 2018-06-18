Ученые ЕС поддержат пожарных с воздуха

... В этом горящем здании никто не пострадал: мы наблюдаем за тренировкой пожарных в Польше. Дано: условный европейский город. Его наводнили 2,5 миллиона кубометров токсичных отходов. 15 человек погибли, 200 отравлены. Ситуацию пока не удается взять под контроль. Что делать? Ответ на вопрос ищут 100 пожарных трех национальностей. Им помогают ученые Европейского исследовательского проекта. Они испытывают дроны, способные менее чем за час обеспечить спасателям качественные карты и трехмерные модели местности, где произошла катастрофа.

Эмиль Вржочек, специалист по кризисным ситуациям: "Координаторы спасателей нередко работают на расстоянии. Они сидят где-то в штабе. Иногда им приходится следить за развитием ситуации чуть ли не через выпуски новостей. А наши беспилотники могут быстро снабдить заинтересованные стороны точной информацией о происходящем. Дроны прекрасно справляются со своими обязанностями как в городах, так и за их пределам при условии налаженной интернет-связи".

Вся собранная дронами информация немедленно передается в центр управления спасательной операцией и, если необходимо, в любой другой кризисный штаб, министерство.

Марчин Смоларкевич, вице-ректор по науке, польская школа подготвоки пожарных, SGSP: "У нынешнего эксперимента - две задачи. На первом этапе спасатели работают без привлечения новых технологий. Во второй фазе мы подключаем дроны, новые цифровые, компьютерные решения. Затем сравниваем и устанавливаем, что в наибольшей степени помогает в разрешении кризисных ситуаций".

Приток зараженной токсическими веществами воды активизируется. В городе хаос. В прибрежной зоне горят свыше 10 зданий. Центр управления спасательной операцией принимает решение о распределении контингента и техники. Решение должно быть более чем взвешенным.

Томаш Веглински, польская школа подготовки пожарных, SGSP: "Польские пожарные способны оказывать первую медицинскую помощь. Если доктор видит на экране компьютера, что пострадавшему достаточно такой помощи, в штабе принимают решение о перенаправлении медиков в другие места. Таким образом, управление процессом идет спокойнее".

Паника в период катастроф зачастую приводит к новым жертвам. Зараженная река проходит не только через этот город, но и через соседние населенные пункты и даже страны. Дроны, компьютерные технологии призваны помочь локализовать катастрофу , сдержать ее распространение и максимально оперативно выявить зоны, нуждающиеся в помощи.

Марчел ван Берло, координатор проекта: "С опорой на новые технологии мы отрабатываем оперативный информационный обмен между спасателями, властями и гражданами. Это особенно важно когда речь идет о катастрофах, охватывающих несколько государств. В такой ситуации заинтересованным сторонам действительно непросто общаться и сотрудничать".

В рамках проекта планируется организация трех подобных испытаний в других европейских странах, с тем, чтобы оптимально подготовить специалистов к работе с новыми технологиями.