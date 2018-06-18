Мексиканцев могут наказать за гомофобию

Федерация футбола Мексики может быть наказана за поведение болельщиков во время матча против сборной Германии, который состоялся 17 июня на стадионе "Лужники". ФИФА обвиняет мексиканских фанатов в гомофобных кричалках и начала соответствующее расследование. Предполагается, что группа мексиканцев по ходу матча выкрикивала антигейские оскорбления в адрес капитана немецкой сборной Мануэля Нойера.

"Ну, это совершенно нормально, в этом нет ничего личного по отношению к вратарям, просто мы привыкли таким образом выражать свои эмоции и свою страсть в Мексике, но мы никого не хотим оскорбить, поэтому, надеюсь, ФИФА это поймет", - говорит это болельщик.

"Это не гомофобия, нет, это просто игра, шутка". Моя страна, мои люди, люди в Мексике очень веселые, они шутят над всем, даже над смертью и мы все смеемся. Это была шутка, это не гомофобия", - говорят мексиканские фанаты.

Мексиканские болельщики отличились таким образом не впервые. По ходу отборочного турнира федерация этой страны десять раз была оштрафована за гомофобское поведение болельщиков.