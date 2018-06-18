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Спорт

Мексиканцев могут наказать за гомофобию

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Мексиканцев могут наказать за гомофобию

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Федерация футбола Мексики может быть наказана за поведение болельщиков во время матча против сборной Германии, который состоялся 17 июня на стадионе "Лужники". ФИФА обвиняет мексиканских фанатов в гомофобных кричалках и начала соответствующее расследование. Предполагается, что группа мексиканцев по ходу матча выкрикивала антигейские оскорбления в адрес капитана немецкой сборной Мануэля Нойера.

"Ну, это совершенно нормально, в этом нет ничего личного по отношению к вратарям, просто мы привыкли таким образом выражать свои эмоции и свою страсть в Мексике, но мы никого не хотим оскорбить, поэтому, надеюсь, ФИФА это поймет", - говорит это болельщик.

"Это не гомофобия, нет, это просто игра, шутка". Моя страна, мои люди, люди в Мексике очень веселые, они шутят над всем, даже над смертью и мы все смеемся. Это была шутка, это не гомофобия", - говорят мексиканские фанаты.

Мексиканские болельщики отличились таким образом не впервые. По ходу отборочного турнира федерация этой страны десять раз была оштрафована за гомофобское поведение болельщиков.