Торговля ЕС с Австралией "против" США

Евросоюз начинает переговоры с Австралией о свободной торговле, чтобы противостоять протекционизму Соединённых Штатов и компенсировать выход из него Великобритании. Еврокомиссар по торговле признала в Канберре, что сразу возник вопрос об импорте в ЕС необычных для него австралийских продуктов питания и признании их характерных особенностей:

«Сельское хозяйство и то ,что мы называем «географическим указанием» товара нам очень важны, - сказала Сесилия Мальмстрём. - Это будет самая трудная тема наших переговоров. Но мы хорошо подготовлены, мы понимаем интересы друг друга, и я уверена, мы достигнем в этом хорошего результата."

Австралию закупает у ЕС транспортное и прочее оборудование, химию, а хочет ещё роботов и высокии технологии. Товарооборот, составляющий в год около 50 млрд евро, предполагается увеличить на треть.

Мальмстрём подвегла критике выход Соединённых Штатов из торговых соглашений:

«То, что сейчас происходит, потенциально очень опасно для глобального роста и для мировой экономики, это не может не беспокоить, - продолжала еврокомиссар. - Вот почему те из нас, кто верят в открытую торговлю, основанную на правилах, должны держаться вместе ".

Стороны осудили решение президента Дональда Трампа обложить таможенными пошлинами сталь и алюминий. Австралия, правда, получила послабления, заявив о добровольных ограничениях экспорта стали в США. А ЕС ввёл ответные тарифы на американские товары, такие как виски, джинсы и мотоциклы.