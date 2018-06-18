Пассажиры "Аквариуса" сошли на берег

Пассажиры "Аквариуса" прощаются с кораблем, на котором прожили в море целую неделю. Впереди их ждет неизвестное будущее, ради которого они отправились в опасное путешествие через Средиземное море.

Наконец этот день наступил. Люди сходя по трапу на причал валенсийского порта и с радостью чувствуют твёрдую землю под ногами.

106 пассажиров "Аквариуса" проснулись с восходом солнца. А многие их них от волнения, быть может, не спали всю ночь и с напряжением вглядывались в горизонт, где показался долгожданный испанский берег.

Наконец судно, зафрахтованное неправительственной организацией "SOS Средиземноморье", вошло порт...

– Вы счастливы?

– Да, мне не терпится поскорее высадиться на сушу. Я очень счастлива сегодня.

Перед высадкой сотрудники организации "Врачи без границ" собрали мигрантов на палубе и рассказали им о европейских правилах приёма мигрантов. Мы же попрощались с тем, с кем провели последние 7 дней, напряженных и драматичных.

Макс Эйвис: "Надеюсь, что люди на берегу позаботятся о них, уважая их чувство собственного достоинства, потому что путешествие было очень тяжёлым".

На берегу мигрантов встретили сотрудники испанского Красного Креста, а также сотрудники полиции, которые приступили к установлению их личности. Беременных женщин и людей, нуждающихся в медицинском уходе, доставляют в местные больницы.

Нелегалам будет разрешено находиться на территории Испании 45 дней. Затем им придется урегулировать ситуацию со своими нахождением в королевстве: запросить убежище или вид на жительство в соответствии с нормами, установленными миграционным законодательством.