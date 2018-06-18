Египтяне надеются на Салаха

Египетские болельщики возлагают большие надежды на нападающего сборной Мохамеда Салаха в предстоящем матче с Россией. После поражения от Уругвая от Салаха ожидают, что он обеспечит выход Египта из группы. Портреты футболиста можно встретить буквально повсюду в Каире. На родине о нём говорят как о национальном герое.