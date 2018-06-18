350 тысяч евро за треуголку Наполеона

За 350 тысяч евро ушла с молотка треуголка Наполеона, найденная капитаном голландских драгунов на поле битвы при Ватерлоо и кочевавшая из одних рук в другие. Состоявшийся во французском Лионе аукцион был приурочен к 203-летию этого сражения, ознаменовавшего окончательное поражение армии Бонапарта.

Самый ценный экспонат торгов приобрел частный коллекционер, как обычно пожелавший остаться неизвестным. За 15 лет во главе французской империи Наполеон был владельцем примерно 120 треуголок, отмечают историки, подлинность 19 из них удалось установить со стопроцентной точностью.

Говорит организатор аукциона, Этьен де Бекк: "Это весьма простая треуголка, а вовсе не праздничная. Ее основные особенности находятся с изнанки: император не выносил подкладки, поэтому с этой треуголки ее сняли. Зато ее поля продублировали для прочности. Но, конечно же, по состоянию этого головного убора очевидно, что ему 200 лет и что на его долю выпало многое! Это лишь добавляет ему шарма"...

Головной убор сделан из кастора - шерстистой ткани, изготовляемой с использованием ворса бобров.

"Увлечение Наполеоном и его эпохой не прекращается, -- передает с места событий наш корреспондент Анн Девино, - на торгах в Лионе цены взлетели в мгновение ока. Тем не менее им не удалось побить рекорд 4-летней давности, когда на аукционе в Париже южнокорейский бизнесмен приобрел еще одну треуголку почти за 2 миллиона евро".