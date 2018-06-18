Бежать в ЕС стали меньше, но не из Грузии

В Евросоюзе разгорается политический кризис из-за мигрантов, но их наплыв ослабевает. Количество заявлений на убежище в 2017 году сократилось на 44 проц. В первом квартале этого года, по данным Европейского бюро помощи беженцам, оно продолжало падать.

Кроме того, главные маршруты массовой миграции по перемещаются с Восточного и Центрального Средиземноморья в Западное, то есть в направлении Испании.

Больше всего людей спасаются от конфликтов в Сирии, Ираке и Афганистане, а также Нигерии, Пакистана, Эритреи, Албании и Ирана.

Пропорция людей, получивших в ЕС статус беженца сократилась с 55 до 50 проц, взамен им всё больше предлагают гуманитарную защиту.

А укрыться они хотят прежде всего в Германии, хотя и вы ней принято на 70 проц заявлений меньше, чем в 2016 году - 223 тыс. Второе и третье места занимают Италия и Франция 129 и 99 тыс.

В прошлом году ожидали решения по своим заявлениям на убежище в ЕС 954 тыс человек - на 16 проц меньше, чем в предыдущем.

Исключение из всех этим нисходящих тенденций представила Грузия. На 133 проц возрасло количество её граждан, ищущих международной защиты, хотя грузинам не требуется виза для прибытия в Шенгенскую зону.