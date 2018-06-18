Бежать в ЕС стали меньше, но не из Грузии

В Евросоюзе разгорается политический кризис из-за мигрантов, но их наплыв ослабевает. Количество заявлений на убежище в 2017 году сократилось на 44%. В первом квартале этого года, по данным Европейского бюро помощи беженцам, оно продолжало падать.

Кроме того, главные потоки массовой миграции смещаются с Восточного и Центрального Средиземноморья в Западное, то есть в направлении Испании.

Больше всего людей спасаются от конфликтов, бушующих в Сирии, Ираке и Афганистане, бегут также из Нигерии, Пакистана, Эритреи, Албании и Ирана.

Пропорция людей, получивших в ЕС статус беженца сократилась с 55% до 50%: взамен им всё больше предлагают гуманитарную защиту.

А укрыться они хотят прежде всего в Германии, хотя и в ней принято на 70% меньше заявлений, чем в 2016 году - 223.000. Второе и третье места занимают Италия и Франция 129.000 и 99.000 соответственно.

В прошлом году ожидали решения по своим заявлениям на убежище в ЕС 954.000 человек - на 16% меньше, чем в предыдущем.

Исключение из этих нисходящих тенденций составила Грузия. На 133% возросло количество её граждан, ищущих международной защиты, хотя грузинам не требуется виза для въезда в Шенгенскую зону.