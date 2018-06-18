Aquarius: y мигрантов 45 дней, чтобы просить убежища

Из 630 человек, которые высадились в воскресенье здесь, в испанском порту Валенсия, некоторые были доставлены в больницу для проведения медицинского обследования, других доставили в центры по приему беженцев, расположенные в самом городе и его окрестностях.

Учитывая пережитое пассажирами "Аквариуса", испанское правительство предоставило им специальное разрешение на пребывание в стране в течение 45 дней. По истечении этого срока, по словам министра развития Хосе Луиса Абалоса, их дела будут рассматриваться в соответствии с испанскими законами и без каких-либо исключений.

Ожидается, что большинство попросят убежища здесь, в Испании, в связи с чем в ближайшие несколько дней с ними проведут индивидуальные собеседования. Им предоставят возможность рассказать свою историю и объяснить, почему они покинули родину. Если же их просьба будет отклонена, их отправят восвояси.

Франция направляет в Испанию группу экспертов, цель которых - проанализировать запросы политического убежища во Французской республике. Критериями для удовлетворения запроса будут: наличие родственных или прочих связей с Францией, владение французским языком. Это будет трудный и длительный процесс, - передает из Валенсии наш корреспондент Анелиз Боржес, - который потребует терпения, но за последние несколько дней эти люди, безусловно, доказали, что обладают необходимыми качествами".