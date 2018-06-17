Йемен: из-за войны населению Ходейды грозит гуманитарная катастрофа

Йемен все глубже скатывается в пучину войны. С середины июня основные бои развернулись в районе портового города Ходейда. Военная коалиция во главе Саудовской Аравией с воздуха и моря наносит удары по позициям повстанцев хуситов. По поступающим данным, только за последние двое суток боевики потеряли более 300 человек.

Тем временем гуманитарная ситуация в городе вызывает все большую обеспокоенность. В Ходейде проживает более полумиллиона человек. Работающая в городе гуманитарная миссия ООН сообщает о нехватке продовольствия и медикаментов.

На этом фоне Объединенные Нации призвали стороны конфликта обеспечить доступ в город конвоям с гуманитарной помощью, в противном случае в Ходейде начнется голод.

"Раньше я работал в порту. Но когда началась военная операция, то он закрылся. Мне негде работать и нечем кормить семью. Если война не закончится, то мы все просто умрем", - рассказал Euronews один из местных жителей.

Война в Йемене ведется с 2014 года. Сторонами конфликта выступают проправительственные формирования и шиитская группировка хисутов, которые принимали активное участие в революционных выступлениях еще во время так называемой арабской весны.

Однако в 2015 году на фоне военных успехов хуситов Саудовская Аравия, обеспокоенная усилием шиитов в регионе, приняла решение о военном вторжении в соседний Йемен - официально для "поддержки законного правительства" в Адене.

Для этих целей Эр-Рияд сформировал коалицию ближневосточных государств, в которую вошли целый ряд стран Персидского залива и не только. Поддержку аравийской коалиции оказывают также США.