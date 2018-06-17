На очереди Египет!

Сборная России прибыла в Санкт-Петербург и начала подготовку ко второму матчу группового этапа чемпионата мира по футболу. Противником подопечных Станислава Черчесова станет сборная Египта.

На матч с командой не смог поехать полузащитник Алан Дзагоев, получивший травму в игре с Саудовской Аравией, он повредил мышцы бедра. Но к счастью, это единственная заметная потеря в составе сборной РФ, которая, по мнению многих, после уверенного дебюта на чемпионате мира по крайней мере в своей группе стала фаворитом.

"Друзья мне присылали видео, как в центре Москвы и других городах ликовали болельщики (после игры с Саудовской Аравией - прим.ред). Это был небольшой праздник для всех. Я очень счастлив, что нам получилось это сделать страны", - заявил журналистам в перерыве между тренировками полузащитник Александр Головин.

Однако эксперты сходятся во мнении, что в матче с Египтом россиянам придется сложнее. Опытный нападающий Мохаммед Салах, выступающий за "Ливерпуль", полностью оправился от травмы и 19 июня выйдет на поле, сообщили в египетской сборной.

По итогам прошедшего сезона Салах был признан лучшим футболистом чемпионата Англии, с 32 мячами став лучшим бомбардиром турнира. А в первой на чемпионате мира игре сборной Египта против Уругвая, который закончился поражением для египтян, он участия не принимал.

В целом, едва начавшись, чемпионат мира уже принес немало сюрпризов. Вот что в интервью Euronews заявил самый титулованный тренер России Валерий Газзаев.

"На таких турнирах всегда есть три-четыре команды, которые являются фаворитами. На этом же чемпионате я таких команд, реально претендующих на призовые места, я могу назвать по меньшей мере 10", - отметил бывший наставник сборной РФ.

По мнению Газзаева среди фаворитов нынешнего чемпионата три команды из Южной Америки - Аргентина, Бразилия, Уругвай, три из Европы - Испания, Германия, Франция. "Но также есть еще Португалия, Англия, Хорватия, Бельгия, - добавил он. - Также ЧМ будет очень насыщенный".

Игра между Россией и Египтом состоится во вторник на Санкт-Петербург-Арене. Интересный факт: в последний раз российские и египетские игроки встречались на поле 1991 году в рамках турнира “Кубок президента” и тогда победа досталась Стране пирамид. Остается надеяться, что на этот раз удача улыбнется сборной России.