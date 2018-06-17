Соглашение было подписано министрами иностранных дел Греции и бывшей югославской республики Македония в присутствии премьер-министров Ципраса и Заева.
Греция и Македония: соглашение о переименовании БЮР подписано
Греция и Македония: соглашение о переименовании БЮР подписано
Историческое соглашение, по которому БЮР Македония будет теперь называться "Северной Македонией" завершает десятилетия бесплодных переговоров между Афинами и Скопье, которые омрачили отношения между соседними странами.
Диспут стал препятствием на пути вступления Македонии в ЕС и НАТО, которое блокировала Греция, считавшая незаконным использование названия исторической греческой области для названия своего северного балканского соседа.
Договор должен пройти одобрение в парламентах обоих стран и будет поставлен на референдум в Македонии. Президент страны уже пообещал наложить на него вето.