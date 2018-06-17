Судно с мигрантами "Аквариус" прибыло в испанский порт Валенсия

Судно с мигрантами "Аквариус", принадлежащее немецкой неправительственной организации SOS Méditerranée, причалило в порту Валенсии после почти недельного скитания в море. Всего на испанском берегу сегодня ждут три корабля - сам "Аквариус" и итальянские корабли сопровождения, на которые несколько дней назад были перемещены большинство из более чем 600 мигрантов, подобранных НПО в море.