Судно с мигрантами "Аквариус", принадлежащее немецкой неправительственной организации SOS Méditerranée, причалило в порту Валенсии после почти недельного скитания в море. Всего на испанском берегу сегодня ждут три корабля - сам "Аквариус" и итальянские корабли сопровождения, на которые несколько дней назад были перемещены большинство из более чем 600 мигрантов, подобранных НПО в море.
Судно с мигрантами "Аквариус" прибыло в испанский порт Валенсия
Судно с мигрантами "Аквариус" прибыло в испанский порт Валенсия
Отказ Италии и Мальты принять беженцев привел к всеевропейскому скандалу и взаимным обвинениям между странами. В итоге правительство Испании заявило, что готово принять "Аквариус" в Валенсии, но часть беденцев впоследствии "возьмет на себя" Франция.
На борту "Аквариуса" с самого начала работала специальный корреспондент "евроньюс" Аннлиз Боржес - единственный тележурналист на корабле. Все ее репортажи вы можете найти на нашем сайте.