В Нигерии более 30 человек стали жертвами исламистов. Группировка "Боко харам" совершила дав теракта на северо-востоке страны. Среди погибших главным образом мирные жители.
Исламисты убили более 30 человек в Нигерии
Исламисты убили более 30 человек в Нигерии
"Боко харам" - исламистская группировка, действующая на севере Нигерии. Своей целью она поставила исламского халифата на всей территории страны.
Однако одновременно боевики терроризируют местное население, похищают людей и устраивают вооруженные нападения на армию и силы полиции. Нынешняя вылазка "Боко харам" стала наиболее смертоносной за последние месяцы.
В апреле 2014 года боевики группировки похитили 276 девушек-школьниц, в основном из христианских семей, из государственной средней школы в городе Чибок. До настоящего времени более ста девушек по-прежнему находятся в плену. Многие были насильно выданы замуж за исламистов.