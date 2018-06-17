Семь членов одной семьи стали жертвами крупного пожара в никарагуанской столице Манагуа. Как сообщается, возгорание произошло ночью в трехэтажном жилом доме. В результате на месте погибли четверо взрослых и трое детей.

По словам соседей погибших, пожар начался по вине вооруженных сторонников действующего президента Даниэля Ортеги, которые якобы бросили бутылку с зажигательной смесью в дом за отказ семьи разрешить размещение снайпера на последнем этаже дома.

"Мы хотели сделать хоть что-то, чтобы помочь, но полиция не позволила нам. На них напали полицейские с военными. Они стреляли на поражение. Вот доказательства", - говорит сосед погибших.

Еще два человека были застрелены на баррикадах рядом с политехническим университетом Манагуа, при этом манифестанты и полиция перекладывают друг на друга ответственность за их гибель. Новый виток насилия в Никарагуа начался после возобновления национального диалога о мире под патронажем Епископской конференции страны. Стороны не пришли к соглашению, однако призвали прекратить кровопролитие.

В ходе идущих в стране с середины апреля антиправительственных протестов погибли около 200 человек.