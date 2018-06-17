После подписания соглашения о переименовании Македонии для Скопье открывается путь в ЕС и НАТО. На торжественной церемонии присутствовала, в частности, глава европейской дипломатии Федерика Могерини. Она говорит: "Это историческое событие для обеих сторон, для Балкан, а также для Европейского союза и Европы в целом. Потому что, прежде всего, это доказывает, что дипломатические усилия, диалог и желание помогают найти решение".
"Мы навсегда останемся македонцами"
"Мы навсегда останемся македонцами"
Македония в 2005 году получила статус страны-кандидата на вступление в ЕС, однако начало переговоров блокировала Греция, требовавшая смены официального названия страны.
Министр иностранных дел Македонии Никола Димитров говорит: "Мы хотим , чтобы Европейский совет назначил нам дату вступления , чтобы начать наш путь в Европу уже в конце июня. Если после того, как мы открыли одну дверь, перед нами окажется еще одна, то это станет стратегической ошибкой".
Между тем в 50 километрах от места проведения церемонии в городе Битола македонская оппозиция организовала акцию протеста. Ранее президент Македонии Гёрге Иванов отказался подписать договор с Афинами.
Говорят участники демонстрации:
"Мы не хотим быть Северной Македонией. Мы хотим быть македонцами как наши предки и мы не перестанем быть македонцами".
"Мы — македонцы! И так будет всегда!"
С места подписания договора передает корреспондент euronews Борян Йовановски: "Скопье и Афины после 25 лет переговоров смогли прийти к историческому соглашению, но из-за сопротивления с обеих строн его реализация столкнется с трудностями".