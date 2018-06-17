"Мы навсегда останемся македонцами"

После подписания соглашения о переименовании Македонии для Скопье открывается путь в ЕС и НАТО. На торжественной церемонии присутствовала, в частности, глава европейской дипломатии Федерика Могерини. Она говорит: "Это историческое событие для обеих сторон, для Балкан, а также для Европейского союза и Европы в целом. Потому что, прежде всего, это доказывает, что дипломатические усилия, диалог и желание помогают найти решение".