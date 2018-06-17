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Македония

"Мы навсегда останемся македонцами"

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"Мы навсегда останемся македонцами"

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После подписания соглашения о переименовании Македонии для Скопье открывается путь в ЕС и НАТО. На торжественной церемонии присутствовала, в частности, глава европейской дипломатии Федерика Могерини. Она говорит: "Это историческое событие для обеих сторон, для Балкан, а также для Европейского союза и Европы в целом. Потому что, прежде всего, это доказывает, что дипломатические усилия, диалог и желание помогают найти решение".

Македония в 2005 году получила статус страны-кандидата на вступление в ЕС, однако начало переговоров блокировала Греция, требовавшая смены официального названия страны.

Министр иностранных дел Македонии Никола Димитров говорит: "Мы хотим , чтобы Европейский совет назначил нам дату вступления , чтобы начать наш путь в Европу уже в конце июня. Если после того, как мы открыли одну дверь, перед нами окажется еще одна, то это станет стратегической ошибкой".

Между тем в 50 километрах от места проведения церемонии в городе Битола македонская оппозиция организовала акцию протеста. Ранее президент Македонии Гёрге Иванов отказался подписать договор с Афинами.

Говорят участники демонстрации:

"Мы не хотим быть Северной Македонией. Мы хотим быть македонцами как наши предки и мы не перестанем быть македонцами".

"Мы — македонцы! И так будет всегда!"

С места подписания договора передает корреспондент euronews Борян Йовановски: "Скопье и Афины после 25 лет переговоров смогли прийти к историческому соглашению, но из-за сопротивления с обеих строн его реализация столкнется с трудностями".

Агентства • TASS, REUTERS