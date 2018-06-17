"Марш равенства" в Киеве: парад и задержания

В центре Киева состоялся "Марш равенства", участие в котором приняли несколько тысяч человек. Шествие охраняли 2,5 тысячи полицейских. Перед началом были задержаны 56 противников марша, пытавшихся помешать его проведению. Почти все они были отпущены после составления административного протокола. В целом акция прошла без серьезных инцидентов по согласованному маршруту и продлилась всего около 20 минут.

Представители ряда радикальных организаций ранее угрожали сорвать мероприятие, разместившись заблаговременно в парке Шевченко, где был запланирован сбор участников шествия.

Петиция о защите традиционных семейных ценностей и института семьи набрала необходимые для рассмотрения президентом 25 тысяч подписей. С призывом не допустить в Киеве "Марша равенства" выступал митрополит Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) Онуфрий. В ответ на призывы о запрете манифистации президент Петр Порошенко заявил, что в стране необходимо строить толерантное, демократическое и европейское общество.

Говорят участники парада:

"Мы пришли для того, чтобы поддержать права людей. Для того чтобы я, чтобы любой человек не боялся возвращаться домой и знал, что он придет домой живым".

"Я здесь, чтобы показать, что быть собой — это нужно, это не стыдно, это важно. Мы не можем быть все в рамках, в которые нас пытаются впихнуть наши оппоненты".

"Я выступаю за права человека, за равенство. И считаю, что каждый заслуживают право на счастье, и никто не имеет права кому-то указывать как жить".

В ходе шествия полицейские пресекли также несколько попыток остановить движение колонны.

Говорят противники проведения марша:

"Я не хочу растления Украины. Я думаю, что гей-парад — это начало растления, я это не поддерживаю и не хочу, чтобы это распространялось".

"Я не хочу, чтобы мои дети, а у меня пятеро детей, познали эту мерзость. Я не хочу этого. Я не хочу, чтобы мои соседи были гомосексуалистами".

В числе противников марша были и представители ультраправых движений, в частности группировки C14 ("Сич"). На днях международные правозащитые организации выразили обеспокоенность в связи с активизацией экстремистов на Украине и отсутствием наказания со стороны властей. Представитель международной правозащитной организации Freedom House ("Фридом хаус") на Украине Вячеслав Лихачев отчасти связывает рост экстремистских действий со стороны украинских радикальных националистических организаций с предвыборной ситуацией в стране. Правозащитники из Freedom house, Amnesty international и Front line defenders 14 июня в открытом письме обратились к генеральному прокурору и министру внутренних дел Украины и потребовали от властей страны бороться с радикальными группировками.

Ранее несколько десятков депутатов Европарламента призвали украинские власти не только поддержать "Марш равенства", но принять в нем участие. К маршу присоединились украинские парламентарии Сергей Лещенко и Светлана Залищук, а также евродепутат Ребекка Хармз.