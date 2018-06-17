Второй тур президентских выборов в Колумбии. На высший государственный пост претендуют два политика, которые заручились наибольшей поддержкой избирателей по итогам первого тура, состоявшегося 27 мая. Это - кандидат от правой партии "Демократический центр", бывший сенатор Иван Дуке и бывший мэр столицы Колумбии Густаво Петро, представляющий левую коалицию. Согласно результатам исследований общественного мнения, фаворитом гонки является консерватор Дуке, который обещает провести налоговую реформу и выступает против однополых браков и легализации наркотических веществ.
Колумбийцы выбирают президента
Колумбийцы выбирают президента
Как отмечают наблюдатели, от того, кто станет следующим президентом страны, может зависеть судьба мирного соглашения, которое правительство республики заключило с повстанцами из "Революционных вооруженных сил Колумбии" в ноябре 2016 года. Дуке неоднократно заявлял, что оно должно быть изменено. Петро выступает за сохранение соглашения.