По меньшей мере девять человек пострадали в результате обрушения потолка в туристическом центре Хуашань в городе Хуаинь китайской провинции Шэньси.
На туристов в Китае рухнул потолок
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На туристов в Китае рухнул потолок
На туристов в Китае рухнул потолок
По меньшей мере девять человек пострадали в результате обрушения потолка в туристическом центре Хуашань в городе Хуаинь китайской провинции Шэньси.
Инцидент произошел в момент, когда посетители спускались на нижний этаж здания по эскалатору. На место происшествия незамедлительно прибыли бригады спасателей, которые помогли людям выбраться из-под завалов.
В настоящее время центр закрыт. Причины обрушения потолка выясняются.