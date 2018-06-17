Срочная новость

Срочная новость

Китай

На туристов в Китае рухнул потолок

Сейчас воспроизводится:

На туристов в Китае рухнул потолок

Размер текста Aa Aa

По меньшей мере девять человек пострадали в результате обрушения потолка в туристическом центре Хуашань в городе Хуаинь китайской провинции Шэньси.

Инцидент произошел в момент, когда посетители спускались на нижний этаж здания по эскалатору. На место происшествия незамедлительно прибыли бригады спасателей, которые помогли людям выбраться из-под завалов.

В настоящее время центр закрыт. Причины обрушения потолка выясняются.

Видеомонтаж • Katy Dartford