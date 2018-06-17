Трагедия в ночном клубе в Каракасе

В результате взрыва гранаты со слезоточивым газом в ночном клубе в Каракасе погибли 17человек. По предварительным данным, в заведении повздорили двое молодых людей. Во время конфликта один из них взорвал гранату с газом прямо в толпе. Началась массовая паника. Удушье и сильная давка при попытке посетителей покинуть заведение привели к жертвам. Среди погибших - 8 несовершеннолетних. Подростки праздновали окончание учебного года.

"Нам никто ничего не объясняет. Я ничего не знаю. Меня поддерживают и выражают соболезнования мои близкие и друзья. Единственное, что я знаю, это то, что мой сын мертв, потому что я сам видел его в морге внизу", - говорит отец погибшего парня.

Как сообщается, полиция задержала семь человек, в том числе подростка, взорвавшего гранату, а также директора клуба. По факту инцидента идет расследование. Каракас считается одним из самых опасных городов мира.