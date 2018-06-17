Мигранты: после борьбы за жизнь, борьба - с бюрократией

Конец изматывающей Одиссее, в ходе которой смертельной опасности подверглись жизни 630 людей, в том числе женщин и детей.

В течение недели судно "Аквариус", спасшее большую группу мигрантов в Средиземном море, не имело возможности пристать к берегу. Италия, где к власти пришли консерваторы и популисты, отказалась помочь. По счастью руку помощи протянула Испания.

"На протяжении недели мы были вместе с людьми, которых спасли. Мы успели подружиться. Поэтому расставание на берегу было весьма трогательным", - говорит координатор команды "Аквариуса" Алоис Вимар.

Однако проблема отнюдь не исчерпана. По мнению гуманитарных организаций, Евросоюз в целом повел себя пассивно в вопросе спасения мигрантов, которые в первую очередь являются людьми, а не графой в сухих отчетах пограничных служб Европейского союза.

"Случай с "Аквариусом" показал, что Европа - один из богатейших континентов - утрачивает моральные ценности. Сначала идут люди, а уж только затем - политика", - считает представительница организации "Врачи без границ" Карлин Клейер.

Она задается вопросом, какая судьба на суше ожидает тех мигрантов, которых чудом удалось спасти в море после того, как перевозившее их судно затонуло. Проявят ли страны ЕС солидарность, о которой так часто говорят высокопоставленные европейские политики?

Пока намерение принять часть мигрантов изъявила только Франция. Как сообщает корреспондент Euronews Кристина Хинер, путешествие только начинается:

- Теперь правительство Испании выдаст каждому из новоприбывших временный вид на жительство сроком всего полтора месяца. Дальше для того, чтобы остаться в Испании или поехать во Францию, этим людям придется преодолеть все административные барьеры, чтобы получить право на проживание в Европе со статусом беженца.