Эксклюзив с борта "Аквариуса"

"Наконец-то берег! Закончилось путешествие для 630 человек, которых неделю назад спасли в Средиземном море. 630 мужчин, женщин и детей рисковали жизнью, чтобы добраться до Европы. На корабле "Аквариус" больше не осталось пассажиров, а с итальянского судна, которое вы видите сейчас за моей спиной, на берег сходят люди. Оно помогло в их транспортировке с побережья Ливии до порта в испанской Валенсии. На суше этих людей ожидает еще один долгий и сложный процесс, и они об этом знают. На борту представители организаций "Врачи без границ" и "СОС Средиземноморье" объяснили им порядок дальнейших действий: это собеседования и заполнение необходимых документов. Им неоднократно нужно будет рассказывать о себе, чтобы попробовать остататься в Европе. Они также знают, что некоторых из них депортируют на родину. Этим людям пришлось пройти через невообразимые испытания, они чудом выжили в пути, потеряли своих близких, они провели 7 дней в море. Им пришлось столкнутьс с тяжелыми условиями, и сегодня они достигли своей цели. И, конечно же, они надеются, что Европа сможет осуществить их мечту о мирной и благополучной жизни, ради котрой они чуть не погибли".