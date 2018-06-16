Йемен: бои за Ходейду

По меньшей мере двенадцать мирных жителей эвакуированы из района йеменского порта Ходейда, вокруг которого идут бои между мятежниками-хуситами (сторонники движения "Ансар Аллах") и аравийской коалицией. Во время транспортировки пострадавших в больницу, два человека скончались. Отец получившего ранения подростка рассказал о том, что во время авиаударов коалиции ему пришлось провести три дня без воды и еды и ухаживать за своим сыном в автобусе.