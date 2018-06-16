По меньшей мере двенадцать мирных жителей эвакуированы из района йеменского порта Ходейда, вокруг которого идут бои между мятежниками-хуситами (сторонники движения "Ансар Аллах") и аравийской коалицией. Во время транспортировки пострадавших в больницу, два человека скончались. Отец получившего ранения подростка рассказал о том, что во время авиаударов коалиции ему пришлось провести три дня без воды и еды и ухаживать за своим сыном в автобусе.
Йемен: бои за Ходейду
Йемен: бои за Ходейду
В минувший четверг аравийская коалиция объявила о начале операции "Золотая победа" по освобождению от мятежного формирования "Ансар Аллах" Ходейды на западном побережье Йемена. Как отмечалось в заявлении командования альянса, "военная и гуманитарная" операция проводится "в ответ на просьбу законного правительства Йемена и для поддержки усилий йеменской армии".
Порт Ходейда имеет жизненно важное значение для 19 миллионов йеменцев. Через него на коммерческой и гуманитарной основе завозится продовольствие.
Несмотря на тяжелую ситуацию, сотни жителей Ходейды вышли на улицы на окраине города, по случаю наступления Ид аль-Фитра (праздника розговенья).
В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и хуситами. В наиболее активную фазу оно перешло со вторжением в марте 2015 года аравийской коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией.