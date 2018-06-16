Aquarius ждут в Валенсии

Корабль Aquarius с мигрантами на борту приближается к Валенсии. Ранее мэр города Жоан Рибо заявил, что их прибытие не должно превращаться в спектакль и призвал СМИ и политиков в первую очередь уважать достоинство людей. Власти Испании обещают изучить в индивидуальном порядке ситуацию каждого мигранта.

Руководитель представительства международной гуманитарной организации "Врачи без границ" в Испании Дэвид Ногуэра говорит: "Люди на борту этого корабля стали заложниками несоответствующей и пртиворечивой политики разных стран Европы. Отказываться от соблюдения самого главного — права на жизнь — неприемлиемо. Основополагающие права человека должны всегда оставаться приоритетом".

В субботу Испания согласилась на предложение Франции принять тех мигрантов с судна, которые пожелают направиться в эту страну.

Вот что говорит жители Валенсии:

"Мы пришли прогуляться по этому району и заодно посмотреть на то, как идет подготовка. Я считаю, что сделано правильное решение, я согласна с тем, чтобы их принять. Это самое малое из того, что мы можем сделать".

"Мы не знаем, когда точно они приедут сюда, где они будут жить, во сколько это обойдется бюджету Валенсии и если жителям города придется за это платить дополнительно. Они, может быть, хорошие люди, но мы в живем в стране с социальным неравенством".

Из Валенсии передает корреспондент Euronews Кристина Хинер: "В этом порту причалит корабль Aquarius и два сопровождающих судна, которые привезут сюда 100 детей, 80 женщин и 450 мужчин. Местные власти провели учения, чтобы подготовиться к дебаркации. Первой задачей станет забота о здоровье людей".