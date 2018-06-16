С начала года американские власти серьезно ужесточили политику в отношении нелегальных мигрантов. Соответствующее распоряжение отдал президент Дональд Трамп, который призвал органы юстиции и полицию проявлять "нулевую терпимость" в отношении нелегалов.
Разлучай и властвуй: как в США борются с нелегальной миграцией
Разлучай и властвуй: как в США борются с нелегальной миграцией
В результате число арестов и выдворений за пределы США кратно увеличилось. Власти задерживают родителей-нелегалов при попытке пересечения границы, но по закону несовершеннолетним предъявить обвинения нельзя. В результате детей мигрантов отдают в органы опеки.
Только с апреля по май американские власти насильно разлучили с родителями 1995 детей. Об этом сообщили в Министерстве внутренней безопасности США на этой неделе.
Данная цифра всколыхнула американскую общественность. В различных уголках Соединенных Штатов прошли митинги с призывами прекратить жестокую практику разлучения семей нелегалов.
По имеющейся информации, как минимум один задержанный нелегальный мигрант покончил с собой из-за разлуки с ребенком.
Ранее ООН призвала Соединенные Штаты не задерживать мигрантов на южной границе страны, таким образом разделяя детей и родителей. С юга в Америку проникают, в основной массе, жители Сальвадора, Гондураса и Гватемалы - стран с неблагополучной внутренней обстановкой, которая дает им право на международную защиту.