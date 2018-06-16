Автомобиль такси въехал в толпу людей в центре Москвы, по предварительным данным пострадали 8 человек, в том числе - граждане Мексики, приехавшие на ЧМ-2018.
В Москве пьяный водитель такси сбил мексиканских болельщиков
В Москве пьяный водитель такси сбил мексиканских болельщиков
Как сообщили в ГУ МВД по Москве, водитель задержан. По предварительной информации, он не справился с управлением.
"Предварительная причина ДТП - не справился с управлением. Водитель задержан, доставлен в территориальный отдел полиции. Проводится проверка", - сообщили в ГУ МВД.
Вместе с тем, как сообщили источники агентству Интерфакс, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.
В связи с проведением ЧМ-2018 в России усилены меры безопасности из-за повышенной террористической угрозой.