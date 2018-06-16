В Риме около 20 тысяч человек приняли участие в демонстрации с требованием проведения реформ, гарантирующих гражданам право на доступное жилье, заработок, социальное страхование. Участники митинга также призвали власти страны обеспечить надлежащее управление земельными ресурсами, включая введение запрета на строительство в сейсмоопасных районах. Основным организатором выступило профсоюзное объединение USB, которое также борется за права мигрантов и выступает против миграционной политики нового правительства.
Акция протеста в Риме
Акция протеста в Риме
На этом фоне глава МВД Италии Матео Сальвини в субботу пообещал, что власти страны и впредь будут блокировать корабли неправительственных организаций с мигранатми на борту. По его словам еще два таких судна под флагом Нидерландов сейчас находятся у берегов Ливии. Он сказал, что Италия нехочет быть соучастницей контрабандистов, наживающихся на нелегальной перевозке людей.