В США отправили за решетку Пола Манафорта - бывшего главу предвыборного штаба Дональда Трампа. Причиной такого решения федерального суда округа Колумбия стали обвинения со стороны спецпрокурора Роберта Мюллера в том, что Манафорт предпринимал попытки оказать влияние на свидетелей по его делу.
Манафорта отправили за решетку
Манафорта отправили за решетку
"Какой суровый приговор для Пола Манафорта, который представлял Рональда Рейгана, БобаДоула и многих других политических деятелей и предвыборные штабы", - написал в твиттере президент США Трамп, - Понятия не имел, что Манафорт был главой шайки. "А как насчет Коми, криводушной Хиллари и всех остальных? Крайне несправедливо!" - отметил, в частности, глава государства.
Манафорт - фигурант расследования, которое ведет команда Мюллера относительно возможного вмешательства России в президентские выборы в 2016 году. Манафорту также инкриминируется "сговор против США", отмывание денег и совершение других правонарушений.