Греки требуют отставки Ципраса из-за тайного соглашения с Македонией

В Греции не стихают протесты после того, как стало известно, что Алексис Ципрас пошел на уступки Македонии в вопросе о переименовании этой бывшей югослаской республики.

В Афинах полиция была вынуждена применить слезоточивый газ для разгона демонстрантов. Люди попытались прорваться в греческий парламент, где в это время шло голосование по вотуму о недоверии правительству.

"Я здесь потому, что хочу защитить историю нашей страны. Я даже не понимаю, о чем здесь можно вести разговор. Македония только одна - и она в Греции. Все должны это понять и смириться", - заявил Euronews один из манифестантов.

Правительству Ципраса отставки удалось избежать - парламент отклонил вотум о недоверии. Однако в глазах многих простых греков премьер-министр стал предателем, когда в начале недели стало известно, что Афины тайно достигли договоренности со Скопье о переименовании Бывшей югославской республики Македония - в Северную Македонию.

Спор об этом шел более четверти века. После объявления о независимости в 1991 году Македония вызвала возмущение греков, поскольку страна использовала название одноименного греческого региона. Негодование Афин было настолько велико, что в 2008 году Греция даже заблокировала вступление Македонии в НАТО.

Для большинства греков Македония - это историческая область на севере Греции и отдавать соседям это название они не хотели.

В этой связи переговоры Ципраса со Скопье проходили с обстановке секретности. Лишь 14 июня правительство Македонии приняло решение рассекретить соглашение с Грецией в отношении спора о конституционном наименовании страны.

Причем окончательное подписание соглашения состоится уже 17 июня в присутствии главы европейской дипломатии Федерики Могерини. Церемония пройдет у озера Преспа, граничащего с Македонией, Грецией и Албанией.