Пожар в центре Глазго

В ночь на субботу в Школе искусств шотландского города Глазго вспыхнул пожар. Причины возгорания выясняются. Огонь успел перекинуться на близлежащие постройки. На место происшествия были отправлены более 120 пожарных. Это уже второй подобный инцидент за последние четыре года. В здании, построенном в начале XX века, уже велись реставрационные работы после пожара, который произошел в 2014 году. В результате ЧП , как сообщается, никто не погиб. Спасатели эвакуировали людей. К утру ситуацию удалось взять под контроль.